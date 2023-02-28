18 образів з найтрендовішою спідницею сезону, які ви можете легко повторити

Максіспідниці – абсолютний тренд весни. В моді не лише вироби з костюмної тканини, але й деніму та атласу. Довгі спідниці зараз на піку популярності, тож щоб бути в тренді, радимо придбати на весну цю неймовірно стильну річ.

Хоч і спідниці довжини максі видаються не дуже зручними в носінні, однак вони додають образу жіночності та є ідеальним вибором спідниці вже на початок весни, коли ще не дуже хочеться оголювати ноги.

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Українська стилістка, яка веде свій модний блог в інстаграмі, радить дотримуватися трьох основних правил, щоб ефектно виглядати в довгій спідниці.

Якщо ви струнка та висока, то вам підійде будь-який варіант спідниці;

Якщо ви невисокого зросту, то краще обрати високу посадку, гострий носок, підбори, взуття в тон спідниці та використовувати монохром;

Якщо у вас пишні форми – обирайте прямі фасони та розширені донизу.

До прикладу, чорні костюмні спідниці можна поєднувати з білим верхом, додаючи зверху жакет чи шкіряну куртку. А от світлі спідниці стилізуйте з чорним верхом, або ж, навпаки, створюйте монохромний образ з одного кольору.

Джинсові спідниці гарно поєднуються з лонгслівами, сорочками, футболками та косухами. Також зверніть увагу на шкіряні моделі. Белла Хадід вийшла на подіум у шкіряній спідниці із сорочкою, а інша модель доповнила спідницю светром.



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram

Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram

Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Instagram