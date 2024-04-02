Названо штани, які будуть домінувати у 2024 році: як вони виглядають

Весна – прекрасний час для стильних та елегантних штанів, які є базою та не виходять з моди, змінюються лише тенденції. Втім є кілька практичних варіантів, які підійдуть для багатьох дівчат.

Широкі штани вже давно стали центральним елементом гардероба, тож без них неможливо уявити елегантні образи. Ця річ добре поєднується з будь-яким верхом чи взуттям, тож штани обов’язково мають бути альтернативою джинсам чи лосинам.

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Британські fashion-експерти розповіли, які ж саме фасони будуть переважати у весняно-літньому сезоні.

Широкі штани

Номером 1 у вашому списку мають бути широкі штани з подовженим подолом, який виглядає ніби надлишок матеріалу та на високій посадці. Це улюблений фасон штанів багатьох модниць. Поєднуйте їх з жакетами чи обтислими топами. Зрештою, варіантів є безліч, обирати лише вам.

У стилі нульових

Штани карго не сходять з модних радарів, тож ви радо можете додавати їх до списку покупок на весняно-літній сезон. Сучасні карго – це прямі штани з квадратними кишенями, які створюють утилітарний вигляд. Обирайте для себе будь-який колір, який буде вдало поєднуватися з тими речима, які є у вашому гардеробі.

Штани на шнурках

З настанням справжнього тепла в хід йдуть лляні штани. Цей невимушений фасон стане гарною альтернативою щільним джинсам, в яких в літню пору стає заспекотно.

Ви можете без вагань додавати до свого гардероба будь-які інші фасони, чи підбирати різноманітні кольори. Та попри популярність леопардового принта, все ж таки радимо зупинитися на класичних фасонах та кольорах, оскільки це буде вдале капіталовкладення та інвестиція на багато років.