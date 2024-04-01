Ці речі витримують випробовування часом, пише Fashion 24. Важливо лише знати про базовий одяг, який має бути у вашій шафі. Окрім сезонних трендів не забувайте про класику, яка завжди буде основою для створення ваших аутфітів.

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Жакет

Це вбрання є фаворитом серед базових елементів гардероба. Річ чудово пасує для весняної пори, оскільки може замінити верхній одяг, коли в ньому вже буде заспекотно.

Атласна спідниця

Такі спідниці ще продовжують бути популярними, а деякі стилісти можуть сказати, що це є вічною класикою. Обирайте для себе довжину міді в чорному чи білому кольорі.

Біла футболка

Ваш гардероб може бути наповнений різноманітними футболками, але не забувайте, що основною річчю має бути футболка саме білого кольору, яка підійде для будь-якого низу.

Джинси

Будь-який сезон, не лише весняний, неможливо уявити без джинсів. Цього сезону радимо зосередити свою увагу на базових прямих моделях, широких чи джинсах чорного або сірого кольору.

Штани палаццо

За кілька років палаццо стали справжньою базою, яка ідеально поєднується з будь-яким верхом, взуттям чи верхнім одягом. Радимо додати в гардероб класичні кольори, які можна поєднати з будь-яким одягом.

Білі кросівки

Попри популярність різнокольорових кросівок, біле взуття ніколи не втратить популярності. Тому нехай воно буде №1 у вашому гардеробі.

Чорна сумка

Будь-який образ варто доповнювати сумкою, щоб він був завершений та цілісний, тому без багатовікової класики – аксесуара в чорному кольорі вам не обійтися.

Окрім того, ви можете додати жилетку, спідницю довжини максі, джинсову спідницю, лосини, лонгслів та різні види взуття – від балеток до лоферів.