Гід найбажанішими штанами весни, на які треба звернути увагу: ефектна добірка

Рекомендуємо вам додати до свого гардероба цієї весни не лише такі базові речі як тренч, блакитні джинси та лофери, але й пару штанів, яка врятує вас в будь-якій ситуації.

У новому сезоні придивіться до широких штанів, шкіряних моделей, карго і штанів bootcut, які можна носити як у діловому, так і в повсякденному міському гардеробі.

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Для тих дівчат, які мають ідеальний прес, підійдуть моделі з низькою посадкою, а от ті, хто захоче трохи святковості, можуть робити ставку на блискучі штани.

Карго

Штани карго – це фаворит у весняних колекціях брендів. Вони стали найбажанішим елементом гардеробу, а кількість стилізації з цими штанами просто вражає!



Наймодніші штани весни 2023 / Фото з Vogue

Bootcut

Відмінною рисою цих штанів є обтисла верхня частина і розкльошена на низу штанина. Особливою популярністю ця модель користувалася у 1970-х роках, а тепер знову повертається до гардеробів модниць. Завдяки своєму силуету штани візуально витягують силует, додаючи кілька сантиметрів до зросту.



Наймодніші штани весни 2023 / Фото з Vogue

Низька посадка

Тренд нульових на низьку посадку кілька років поспіль з’являється на модних подіумах. Дизайнери радять не оминати цей тренд, оскільки він з нами затримається ще на кілька сезонів.



Наймодніші штани весни 2023 / Фото з Vogue

Широкі штани

Широкі штани – це вічна класика, тож обираючи цю модель, знайте, що ви не помилитеся. Шукайте на весну нейтральні відтінки, або ж робіть ставку на кольорові моделі.



Наймодніші штани весни 2023 / Фото з Vogue

Шкіряні

Шкіряні штани можете носити хоч кожного дня, оскільки вони гарно поєднуються з будь-яким одягом. Поєднуйте їх з сорочками, лонгслівами, шкіряними куртками чи бомберами.



Наймодніші штани весни 2023 / Фото з Vogue

Блискучі

Блискучі фактури, серед яких лелітки, стрази, каміння, металізована тканина чи напилення, що нагадує гліттер – один із головних трендів 2023 року. Для особливих заходів робіть ставку на соковитий колір, для спокійної прогулянки обирайте нейтральних кольорів.



Наймодніші штани весни 2023 / Фото з Vogue