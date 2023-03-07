Трендові елементи гардеробу – річ доволі мінлива, оскільки часто вбрання "вистрілює" лише на певний час, а згодом вже стає неактуальним, пише 24 канал. Втім вбрання для весняного сезону, яке вже від зими набирає обертів, лише зміцнило свій статус у світі моди.

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Спостерігаючи за виходами знаменитостей та інфлюенсерів, редакція Fashion 24 зробила добірку з 5 найважливіших речей, які сформують ваш трендовий гардероб цього сезону.

Чорне пальто

Чорне пальто завжди залишалося класичною базою, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини. Втім останні сезони ми більше робили ставку на кремові чи сірі пальта, а вже цієї весни чорне пальто займає першість серед всіх кольорів. Модель Гейлі Бібер ще від зими носить чорне пальто, яке поєднує шкіряними лосинами, чорною сумкою та окулярами.

Довга спідниця

Спідниці максі довжини – хіт весни. Обирайте матеріал, який вам найбільше до вподоби – це може бути костюмна тканина, атлас, шкіра чи денім.

Кросівки Adidas Samba

Кросівки бренду Adidas вважається найпопулярнішим взуттям року. Їх активно носять відомі знаменитості та провідні модні блогери.

Штани карго

А от найпопулярнішими штанами року вважаються карго. І їхній тренд розповсюдиться не лише на весняно-літній сезон, але й на осінньо-зимовий. Дизайнери почали створювати з об’ємними кишенями не лише штани, але й спідниці та сукні.

Пов’язка на голову

Одним із найактуальніших аксесуарів цієї весни стала пов’язка на голову. Інфлюенсерки обирають нейтральні кольори, довершуючи свої лаконічні кежуальні чи спортивні образи.