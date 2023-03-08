В новом сезоне присмотритесь к широким брюкам, кожаным моделям, карго и брюкам bootcut, которые можно носить как в деловом, так и в повседневном городском гардеробе.

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Для тех девушек, у которых идеальный пресс, подойдут модели с низкой посадкой, а вот те, кто захочет немного праздничности, могут делать ставку на блестящие штаны.

Карго

Брюки карго – это фаворит в весенних коллекциях брендов. Они стали самым желанным элементом гардероба, а количество стилизации с этими штанами просто поражает!



Самые модные брюки весны 2023 / Фото с Vogue

Bootcut

Отличительной чертой этих штанов является обжатая верхняя часть и расклешенная на низу штанина. Особенной популярностью эта модель пользовалась в 1970-х годах, а теперь снова возвращается к гардеробам модниц. Благодаря своему силуэту брюки визуально извлекают силуэт, прибавляя несколько сантиметров к росту.



Самые модные брюки весны 2023 / Фото с Vogue

Низкая посадка

Тренд нулевых на низкую посадку несколько лет подряд появляется на модных подиумах. Дизайнеры советуют не обходить этот тренд, поскольку он с нами задержится еще на несколько сезонов.



Самые модные брюки весны 2023 / Фото с Vogue

Широкие брюки

Широкие брюки – это вечная классика, так что выбирая эту модель, знайте, что вы не ошибетесь. Ищите на весну нейтральные оттенки, или делайте ставку на цветные модели.



Самые модные брюки весны 2023 / Фото с Vogue

Кожаные

Кожаные брюки можете носить хоть каждый день, поскольку они хорошо сочетаются с любой одеждой. Сочетайте их с рубашками, лонгсливами, кожаными куртками или бомберами.



Самые модные брюки весны 2023 / Фото с Vogue

Блестящие

Блестящие фактуры, среди которых блестки, стразы, камни, металлизированная ткань или напыление, напоминающее глиттер – один из главных трендов 2023 года. Для особых мер делайте ставку на сочный цвет, для спокойной прогулки выбирайте нейтральных цветов.



Самые модные брюки весны 2023 / Фото с Vogue