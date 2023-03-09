Актуальні штани на весну 2023: що зараз в моді

Джинси – це універсальна річ гардероба і всі образи ми будуємо навколо них. Втім не джинсами єдиними формуються наші аутфіти, тож ми радимо придивитися до популярних штанів сезону.

Ця весна багата на стильні джинси, які зовсім не поступаються джинсам ні за практичністю, ні за стилем. І вони досить легко впишуться у ваші весняні образи.

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Шкіряні штани

Шкіра не втрачає своєї актуальності вже багато сезонів поспіль. Завдяки своїй фактурі штани зі шкіри є досить цікавими та легко поєднуються з будь-яким одягом.



Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Карго

Штани з об`ємними кишенями, розроблені в 1938 році для британських військових, стали головним трендом цього року. Вони дуже легко стилізуються в повсякденному житті, тож стануть гарною родзинкою у ваших образах.



Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Штани з принтами

Навесні завжди хочеться додати до свого образу більше барв. У цьому вам допоможуть цікаві штани з принтами і малюнками. Вони стануть головним акцентом образу, а доповнити їх можна речами базових кольорів.



Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Світлі штани

Цього сезону нам не обійтися без світлих штанів, оскільки total look у світлих відтінках також буде популярним.



Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Широкі штани із заниженою талією

Занижена талія також популярна цього сезону, тож якщо у вас є гарний прес, приміряйте топи і неодмінно станете зіркою ніби героїня стрітстайлу.



Стильні штани на весну 2023 / Фото з Elle