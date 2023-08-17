Широкі штани – базова річ, про яку ви ніколи не пошкодуєте: цікаві образи, які можна повторити

Якщо ви любите мінімалізм та прихильниця класичного стилю, вам варто додати до свого гардероба широкі штани. Придивіться до фасону штанів від бренду The Row.

Інфлюенсери найчастіше додають до свого гардероба штани від бренду The Row, який заснували сестри-близнючки Мері-Кейт і Ешлі Олсен.

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За минулі роки The Row набув культу серед знаменитостей та модників завдяки своєму стриманому дизайну.

Все почалося з бежевих штанів Phoebe з колекції весна-літо 2021, які носили на червоній доріжці Кендалл Дженнер, Розі Хантінгтон-Вайтлі. Це досконала пара штанів, без яких важко уявити свій гардероб.



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest

Сестри Олсен зробили широкі штани основою своїх колекцій The Row і тепер існує ціла низка моделей на будь-який смак: атласні версії для вбрання, бавовняні версії для більш невимушених прогулянок, чи для повсякденного носіння.

Зараз можна придбати в супермаркетах чимало схожих доступних варіантів. Дивіться на образи знаменитостей та інфлюенсерів та спробуйте надихнутися їхніми виходами та повторити свої індивідуальні аутфіти.

На осінь обирайте класичні чорні чи сірі штани, а от влітку ще можете одягнути бежеві чи білосніжні палаццо, які чудово поєднуються з кросівками, босоніжками чи туфлями на підборах.



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest