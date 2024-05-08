6 трендових штанів сезону: що треба додати до свого гардероба

Під час показу колекцій на весняно-літній сезон, дизайнери представили чимало різноманітних варіантів штанів. Їх об’єднувало лише одне – зосередження на візуальному подовженні ніг, повернення високої посадки та штанини, які торкаються підлоги.

Бренди також зробили акцент на крої та силуеті, поєднавши штани з вкороченим топом, сорочкою та майкою.

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Щоб створити якомога більше стильних образів у теплу пору року, радимо не обмежуватися лише джинсами чи однією парою класичних штанів, тому зверніть увагу на найпопулярніші позиції, які вважаються трендовими цього сезону.

Дуже висока талія

Штани з надвисокою талією представили бренди Alaïa, Hermès, Louis Vuitton, Saint Laurent та багатьох інших брендів. Ви можете обирати для себе такі штани, які навіть сягають лінії бра. Правило щодо таких штанів одне – чим вищою є посадка, тим краще.



Актуальні штани на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Штани карго

Такі штани знову продовжують бути популярними. Їх у своїх образах застосовують Ріанна, Дуа Ліпа, Емілі Ратаковскі, Гейлі Бібер, а також Джіджі та Белла Гадід.



Трендові штани на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Принт смужку

Для створення колекцій на весняно-літній сезон, дизайнери шукали натхнення в офісному стилі. Багато брендів представили вбрання у смужку. Особливо популярними стали костюми. Один з них Наомі Кемпбелл носила на показі Coperni. Стилісти радять цього сезону інвестувати у пару таких штанів.



Красиві штани на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Мінімалізм

Штани нейтрального кольору – це розумна інвестиція в будь-який гардероб. Важливо, щоб річ мала трендове плісирування та позачасові класичні стрілки, а фасон та велика довжина мінімалістичних штанів надасть їм розкоші.



Актуальні штани на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Вельвет

Забутий матеріал знову повертається в модні тренди. Щоб штани виглядали сучасно – вибирайте розкльошені чи довгі об’ємні штани.



Модні штани на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Чорний колір

Завужені чорні штани – це класика, яка не вийде з моди. Такий фасон представив бренд Prada у своїй колекції на 2024 рік. Доповнюйте такі штани жакетом, створюючи костюм та довершуйте будь-яким взуттям.



Трендові штани на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Щодо взуття, то радимо зупинити свою увагу на 5 найпопулярніших босоніжках на теплу пору року. Бренди представили босоніжки на зав’язках, в білому кольорі, на платформі чи з сяючими елементами. Детальніше про модне взуття на літо читайте в нашому матеріалі.