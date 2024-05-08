Бренды также сделали акцент на крое и силуэте, соединив брюки с укороченным топом, рубашкой и майкой.
Обратите внимание Как выглядят самые трендовые вещи весны: стилисты рассказали, что именно надо купить
Чтобы создать как можно больше стильных образов в теплое время года, советуем не ограничиваться только джинсами или одной парой классических брюк, поэтому обратите внимание на самые популярные позиции, которые считаются трендовыми в этом сезоне.
Очень высокая талия
Брюки со сверхвысокой талией представили бренды Alaïa, Hermès, Louis Vuitton, Saint Laurent и многих других брендов. Вы можете выбирать для себя такие брюки, которые даже достигают линии бра. Правило относительно таких брюк одно – чем выше посадка, тем лучше.
Актуальные брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue
Брюки карго
Такие брюки снова продолжают быть популярными. Их в своих образах применяют Рианна, Дуа Липа, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, а также Джиджи и Белла Хадид.
Трендовые брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue
Принт в полоску
Для создания коллекций на весенне-летний сезон, дизайнеры искали вдохновение в офисном стиле. Многие бренды представили наряды в полоску. Особенно популярными стали костюмы. Один из них Наоми Кэмпбелл носила на показе Coperni. Стилисты советуют в этом сезоне инвестировать в пару таких брюк.
Красивые брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue
Минимализм
Брюки нейтрального цвета – это разумная инвестиция в любой гардероб. Важно, чтобы вещь имела трендовые плиссировки и вневременные классические стрелки, а фасон и большая длина минималистичных брюк придаст им роскоши.
Актуальные брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue
Вельвет
Забытый материал снова возвращается в модные тренды. Чтобы брюки выглядели современно – выбирайте расклешенные или длинные объемные брюки.
Модные брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue
Черный цвет
Зауженные черные брюки – это классика, которая не выйдет из моды. Такой фасон представил бренд Prada в своей коллекции на 2024 год. Дополняйте такие брюки жакетом, создавая костюм и довершайте любой обувью.
Трендовые брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue
Что касается обуви, то советуем остановить свое внимание на 5 самых популярных босоножках на теплое время года. Бренды представили босоножки на завязках, в белом цвете, на платформе или с сияющими элементами. Подробнее о модной обуви на лето читайте в нашем материале.