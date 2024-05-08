Бренды также сделали акцент на крое и силуэте, соединив брюки с укороченным топом, рубашкой и майкой.

Обратите внимание Как выглядят самые трендовые вещи весны: стилисты рассказали, что именно надо купить

Чтобы создать как можно больше стильных образов в теплое время года, советуем не ограничиваться только джинсами или одной парой классических брюк, поэтому обратите внимание на самые популярные позиции, которые считаются трендовыми в этом сезоне.

Очень высокая талия

Брюки со сверхвысокой талией представили бренды Alaïa, Hermès, Louis Vuitton, Saint Laurent и многих других брендов. Вы можете выбирать для себя такие брюки, которые даже достигают линии бра. Правило относительно таких брюк одно – чем выше посадка, тем лучше.



Актуальные брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Брюки карго

Такие брюки снова продолжают быть популярными. Их в своих образах применяют Рианна, Дуа Липа, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, а также Джиджи и Белла Хадид.



Трендовые брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Принт в полоску

Для создания коллекций на весенне-летний сезон, дизайнеры искали вдохновение в офисном стиле. Многие бренды представили наряды в полоску. Особенно популярными стали костюмы. Один из них Наоми Кэмпбелл носила на показе Coperni. Стилисты советуют в этом сезоне инвестировать в пару таких брюк.



Красивые брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Минимализм

Брюки нейтрального цвета – это разумная инвестиция в любой гардероб. Важно, чтобы вещь имела трендовые плиссировки и вневременные классические стрелки, а фасон и большая длина минималистичных брюк придаст им роскоши.



Актуальные брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Вельвет

Забытый материал снова возвращается в модные тренды. Чтобы брюки выглядели современно – выбирайте расклешенные или длинные объемные брюки.



Модные брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Черный цвет

Зауженные черные брюки – это классика, которая не выйдет из моды. Такой фасон представил бренд Prada в своей коллекции на 2024 год. Дополняйте такие брюки жакетом, создавая костюм и довершайте любой обувью.



Трендовые брюки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Что касается обуви, то советуем остановить свое внимание на 5 самых популярных босоножках на теплое время года. Бренды представили босоножки на завязках, в белом цвете, на платформе или с сияющими элементами. Подробнее о модной обуви на лето читайте в нашем материале.