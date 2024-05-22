Готуємося до літа: як виглядають наймодніші шорти сезону

Цього сезону в тренді шорти різних форм та розмірів – від баскетбольних спортивних до елегантних бермудів. Наближається літо, тож час дізнатися, які ж шорти стануть невіддільним елементом гардероба.

Вибір шортів залежить від кількох факторів: вашого індивідуального стилю та події, на яку ви їх одягнете.

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До прикладу, короткі шорти підходять для активного відпочинку та добре поєднуються з футболками й топами. Шорти середньої довжини – універсальні. Їх можна одягати на прогулянки. А от бермуди підійдуть для формальних випадків. Найкраще такі шорти стилізуються з сорочками чи блейзерами.

На прикладі представлених колекцій дизайнерами розповідаємо, які ж саме шорти в тренді на літній сезон.

Боксерські шорти

Такі шорти позбулися статусу домашнього одягу, оскільки їх все частіше одягають модниці. Дівчата одягають їх не лише з кросівками, але й взуттям на підборах.



Актуальні шорти на літо 2024 / Фото Vogue

Шорти-бермуди

Ці шорти стануть гідною альтернативою довгим штанам. Поєднуйте їх з сорочками та жакетами й носіть зі слінгбеками чи балетками-сітками, які зараз дуже модні.



Стильні шорти на літо 2024 / Фото Vogue

Джинсові шорти

А от джинсові шорти – це позачасовий елемент гардероба. Щоб зробити їх трішки цікавішими – стилізуйте в найнеочікуваніший спосіб.



Модні шорти на літо 2024 / Фото Vogue

Баскетбольні шорти

Ці шорти стануть веселим спортивним варіантом на літо, до того ж неймовірно зручним. Поєднуйте їх з футболками, майками, топами, а для створення цікавого образу – з високими шкарпетками й кросівками.



Стильні шорти на літо 2024 / Фото Vogue

Не бійтеся експериментувати з шортами, щоб віднайти свій стиль. І навіть попри те, що ми звикли носити їх з сандалями чи в'єтнамками, спробуйте додавати до образу підбори.