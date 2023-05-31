Наймодніші шорти літа 2023: ефектні моделі, які освіжать ваш гардероб

З настанням теплої погоди, нам варто додавати у свої гардероби вбрання, в якому нам не буде спекотно. До одних із таких речей влітку можна віднести шорти. Які моделі є популярними у цьому році та на що звернути увагу – читайте далі.

Джинсові шорти є основою літнього гардероба кожної дівчини, пише 24 Канал. Це – базовий та універсальний елементи гардероба, без якого неможливо уявити літній аутфіт. Шорти чудово вписуються не лише в пляжні образи, але й міські аутфіти.

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Їх легко римувати з будь-яким верхом – від топів, футболок до сорочок, світшотів та жакетів.

Цього літа вам варто поповнити свою колекцію шортів трьома фасонами – джинсовими, спортивними та в’язаними.

Джинсові шорти

Шорти з деніму залишаються такими ж трендовими, як і всі роки до цього. Обирайте шорти лаконічного крою, без подертостей і правильної довжини. Від джинсових мінішортів краще відмовитися. Вони вже давно стали антитрендовими.

Щодо відтінку деніму, то шорти не обов’язково мають бути блакитними. Зверніть увагу на шорти чорного, кремового чи білого деніму.



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest

Спортивні шорти

Шорти у спортивному стилі також є актуальними влітку. Вони гарно поєднуються з вільними футболками, худі та світшотами. Такі шорти чудово підходять для пляжу та відпочинку, втім для міських виходів їх варто замінити.



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest

В’язані шорти

Техніка кроше заполонила моду цього літа, тож шорти в’язані гачком також увійшли до списку всіх модних речей на літо. Це може бути не суцільна в’язка, а лише частина, яка додасть виробам красивого акценту.



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні шорти на літо 2023 / Фото з Pinterest