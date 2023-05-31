Джинсовые шорты являются основой летнего гардероба каждой девушки, пишет 24 Канал. Это – базовый и универсальный элемент гардероба, без которого невозможно представить летний аутфит. Шорты отлично вписываются не только в пляжные образы, но и городские аутфиты.

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Их легко рифмовать с любым верхом – от топов, футболок до рубашек, свитшотов и жакетов.

Этим летом вам стоит пополнить свою коллекцию шорт тремя фасонами – джинсовыми, спортивными и вязаными.

Джинсовые шорты

Шорты из денима остаются такими же трендовыми, как и все годы до этого. Выбирайте шорты лаконичного кроя, без подертостей и правильной длины. От джинсовых минишорт лучше отказаться. Они уже давно стали антитрендовыми.

Что касается оттенка денима, то шорты не обязательно должны быть голубыми. Обратите внимание на шорты черного, кремового или белого денима.



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest

Спортивные шорты

Шорты в спортивном стиле также актуальны летом. Они хорошо сочетаются со свободными футболками, худыми и свитшотами. Такие шорты отлично подходят для пляжа и отдыха, впрочем для городских выходов их следует заменить.



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest

Вязаные шорты

Техника кроше заполонила моду этим летом, так что шорты вязаные крючком также вошли в список всех модных вещей на лето. Это может быть не сплошная вязка, а лишь часть, которая придаст изделиям красивый акцент.



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные шорты на лето 2023 / Фото из Pinterest