Стильні шкіряні сукні на осінь: добірка ефектних виробів

Шкіра не втрачає своєї популярності в новому сезоні, тож дизайнери використовували цей матеріал як один з головних у нових колекціях. Які сукні в моді цієї осені – читайте в матеріалі.

Дизайнери з року в рік експериментують зі шкірою. Цей матеріал є не зовсім практичним та універсальним, однак його дуже люблять модниці використовувати у своїх образах. Шкіра слугує чудовим акцентом в будь-якому аутфіті.

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Цього сезону в моді шкіряні куртки в стилі Формули-1 та мінімалістичні шкіряні тренчі, тож бренди пропонують обирати сукні – від ефектних міні до зухвалої довжини міді.

Тепер шкіра вже не асоціюється з провокативними образами для вечірок. У шкіряних сукнях чи сарафанах ходять на ділові зустрічі, романтичні зустрічі, виставки чи на вечерю з коханим.

Чудовою базою у ваш гардероб стануть сукні чорного, кавового чи шоколадного відтінку. Однак, якщо вам набридли класичні відтінки, то робіть ставку на кольорові моделі, які теж будуть доречні в гардеробі цієї осені.

Трендові шкіряні сукні на осінь 2022



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові шкіряні сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue