Дизайнеры из года в год экспериментируют с кожей. Этот материал не совсем практичный и универсальный, однако его очень любят модницы использовать в своих образах. Кожа служит отличным акцентом в любом аутфите.
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В этом сезоне в моде кожаные куртки в стиле Формулы-1 и минималистичные кожаные тренчи, поэтому бренды предлагают выбирать платья – от эффектных мини до дерзкой длины меди.
Теперь кожа уже не ассоциируется с провокационными образами для вечеринок. В кожаных платьях или сарафанах ходят на деловые встречи, романтические встречи, выставки или на ужин с любимым.
Прекрасной базой в ваш гардероб станут платья черного, кофейного или шоколадного оттенка. Однако если вам надоели классические оттенки, то делайте ставку на цветные модели, которые тоже будут уместны в гардеробе этой осенью.
Трендовые кожаные платья на осень 2022
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue
Трендовые кожаные платья на осень 2022 / Фото с Vogue