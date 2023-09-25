5 трендових речей, які допоможуть виглядати ефектно: стильна добірка на осінь

Тиждень моди у Лондоні був наповнений незвичним вбранням, яскравими кольорами та принтами. Та з-поміж них у streetstyle-образах домінували 5 речей, які точно довершать ваші осінні аутфіти.

Цієї осені на задній план відходить стиль "тихої розкоші", а натомість приходять яскраві та ефектні вбрання. У Лондоні та Мілані streetstyle-зірки показують, як довершувати свої осінні аутфіти.

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Шкіряне пальто

Модні дівчата у цей сезон обирають пальто зі шкіри. Це одна з найтрендовіших речей верхнього одягу цього сезону. Алекса Чанг продемонструвала образ із темно-шоколадним пальтом, коли гуляла вулицями Лондона.



Тренди осені / Фото з інстаграму Алекси Чанг

Балетки

Балетки несподівано повертаються в модну індустрію. Streetstyle-зірки обирають атласне взуття від Miu Miu та поєднують його з мереживними або вишитими панчохами або шкарпетками.



Тренди осені / Фото Vogue

Акцент на червоне

Вже всім відомо, що червоний колір – головний тренд осені 2023. Якщо не хочеться будувати увесь образ у червоному, зробіть яскравий акцент. Він пасуватиме і до вечірнього, і до повсякденного аутфіту. Це може бути джемпер, накинутий на плечі чи зав'язаний на талії.



Тренди осені / Фото Vogue

Білі колготки

Дуже світлі пари білих колготок багато хто вважає старомодним та для дітей. Але вони домінували у streetstyle образах у Лондоні. Їх поєднували з балетками та навіть в'єтнамками.



Тренди осені / Фото Jimin Jeon

Яскрава максіспідниця

Максіспідниця повинна обов'язково бути у вашому гардеробі цієї осені. Та стилісти радять йти далі та обирати не тільки яскраві кольори, але й оригінальні текстури.



Тренди осені / Фото з інстаграму Vogue