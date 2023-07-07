6 ювелірних прикрас, які є найпопулярнішими у 2023 році

Аксесуари додають останніх штрихів до нашого образу, тому так важливо, аби вони були присутні в наших мінімалістичних чи трендових аутфітах.

Любов до певного ряду аксесуарів у кожного індивідуальна, а ті прикраси, які ми купуємо, можуть багато що розповісти про наш смак.

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Додавати прикрасу – сережки, ланцюжок, перстень чи браслет – це найпростіший спосіб зробити образ стильним та довершеним. Зібрана добірка прикрас підійде вам, навіть якщо ви носите базову білу футболку з джинсами, збираєтеся кудись на святкування чи плануєте позасмагати у купальнику.

Масивні прикраси

Великі масивні перстні та браслети зараз на піку популярності. Нашаровуйте і носіть все відразу, щоб створити неперевершений образ.

Золото

Цього сезону в моді буде золото у стилі 80-х років. Обирайте для себе масивні пояси, сережки та ланцюжки з кулонами у стилі серіалу "Династія".

Змішані метали

Багато дівчат бояться поєднувати метал і золото, втім якщо ви не боїтеся експериментів, то спробуйте таки поєднати ці прикраси, і побачите, як вони стильно впишуться у ваш образ.

Перлини

Впродовж багатьох років перлини асоціюються у нас з королівською сім’єю. Ви можете обирати для себе мінімалістичні аксесуари або ж придивитися до масивних аксесуарів з перлинами.

Кулон на шнурочку

Якщо у 80-их роках була мода на розкішне золото, то у 90-х панував гранжевий гламур. Якщо ви не носили кольє зі штучними татуюваннями в 90-х, швидше за все, натомість ви носили шнурове намисто з масивним кулоном. З того часу дизайн змінився і замість смайликів з’явилися елегантні вузли, монети і талісмани.

Святкові прикраси

Влітку ваше засмагле тіло прикрасять святкові аксесуари. Одягайте тонкі буси або ланцюжки з мушельками на шию, або ж браслети на ногу.