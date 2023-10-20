5 головних пальт осені, які носять всі фешн-зірки: актуальна добірка

Пальто без сумніву – головна річ сезону. Попри велику кількість верхнього одягу, пальто все одно залишається річчю №1, адже пережити холодний сезон без пальта майже неможливо.

З пальтом можна створити чимало практичних образів. Втім дуже важливо не помилитися та обрати саме те пальто, яке дійсно буде вам пасувати. Верхній одяг – це одна з найдорожчих категорій товарів, тому важливо добре обдумати покупку.

До теми Наймодніші чорні пальта на осінь 2023: модні приклади

Трендові пальта на осінній сезон

З об’ємними плечима

Плечі продовжують залишатися головним акцентом у крої верхнього одягу. Чим об’ємнішими будуть підплічники в пальтах, тим буде краще. Під таке "плечисте" пальто можна будь-що одягнути – жакет з цупкої вовни чи об’ємний трикотажний джемпер.



Актуальні пальта на осінь 2023 / Фото Elle

Максі

Цього року довжина максі є особливо популярною. Це стосується не лише суконь, штанів чи спідниць, але й верхнього одягу. До найактуальніших пальт цього сезону відносять довжину майже до підлоги. Під таким одягом можна носити речі будь-якої довжини і залишатися стильними.



Актуальні пальта на осінь 2023 / Фото Elle

У клітинку

Якщо ви маєте у своєму гардеробі чорне чи бежеве класичне пальто, то можете урізноманітнити свій верхній одяг моделлю у клітинку. Обирайте для себе яскраві відтінки, втім також можете звернути увагу на нейтральні тони.



Актуальні пальта на осінь 2023 / Фото Elle

Дафлкот

У моду знову повернулося пальто дафлкот, відмінними рисами якого є масивний та об’ємний капюшон та застібки, які застібаються на довгі канатні петлі.



Актуальні пальта на осінь 2023 / Фото Elle

Пальто з шарфом-накидкою

Це новий тренд серед пальт, втім він доволі цікавий та особливий. Якщо ви хочете мати ефектний вигляд, то вам точно варто звернути увагу саме на таку модель, яка є в наявності серед українських брендів.



Актуальні пальта на осінь 2023 / Фото Elle