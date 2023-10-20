С пальто можно создать немало практических образов. Впрочем, очень важно не ошибиться и выбрать именно то пальто, которое действительно будет вам подходить. Верхняя одежда – это одна из самых дорогих категорий товаров, поэтому важно хорошо обдумать покупку.

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Трендовые пальто на осенний сезон

С объемными плечами

Плечи продолжают оставаться главным акцентом в крое верхней одежды. Чем объемнее будут подплечники в пальто, тем будет лучше. Под такое "плеччатое" пальто можно во что бы то ни стало одеть – жакет из плотной шерсти или объемный трикотажный джемпер.



Актуальные пальто на осень 2023 / Фото Elle

Макси

В этом году длина макси особенно популярна. Это касается не только платьев, брюк или юбок, но и верхней одежды. К самым актуальным пальто этого сезона относят длину почти к полу. Под такой одеждой можно носить вещи любой длины и оставаться стильными.



Актуальные пальто на осень 2023 / Фото Elle

В клеточку

Если у вас есть в своем гардеробе черное или бежевое классическое пальто, то можете разнообразить свою верхнюю одежду моделью в клетку. Выбирайте для себя яркие оттенки, впрочем, также можете обратить внимание на нейтральные тона.



Актуальные пальто на осень 2023 / Фото Elle

Дафлкот

В моду снова вернулось пальто дафлкот, отличительными чертами которого является массивный и объемный капюшон и застежки, застегивающиеся на длинные канатные петли.



Актуальные пальто на осень 2023 / Фото Elle

Пальто с шарфом-накидкой

Это новый тренд среди пальто, впрочем, он довольно интересный и особенный. Если вы хотите выглядеть эффектно, то вам точно стоит обратить внимание именно на такую модель, которая есть в наличии среди украинских брендов.



Актуальные пальто на осень 2023 / Фото Elle