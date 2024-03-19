Які сонцезахисні окуляри в моді цього сезону: названо найкрасивіші варіанти

Окуляри є важливим елементом доповнення образу, який підкреслює образ та стає його родзинкою. Цей функціональний аксесуар здатен стати знаковим у вашому образі. Якщо ви вже визначилися з вбранням та взуттям на весняний сезон, тоді радимо звернути увагу саме на окуляри.

Ця річ є актуальною на всі випадки життя. Найбажанішими окулярами цього сезону є звичні для нас моделі, тож нагадаємо, що саме варто придбати у 2024 році.

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Прямі та мінімалістичні

Такі окуляри натхненні стилем 90-х років. Вони доповнять ваші монохромні образи чи стануть доповненням до яскравих аутфітів. Звертайте увагу на окуляри з темними чи прозорими лінзами. Також в моді залишаються кольорові чи коричневі оправи.



Трендові окуляри 2024 року / Фото Vogue

Авіатори

Вже багато років авіатори називають класикою, без якої не обходиться жодна добірка стильних окулярів. Обирайте для себе аксесуари з широкою однотонною чи черепаховою оправою з коричневими лінзами. Ці елегантні вироби чудово підійдуть для базових та вечірніх виходів.



Трендові окуляри 2024 року / Фото Vogue

Поп-ап + об’єм

Такі окуляри будуть хітом літа. Для яскравих образів обирайте оправи в трендових відтінках – світло-блакитному та цукерково-рожевому. А от щодо мінімалістичних оправ, то радимо тут зосередитися на відтінку хакі, чорному чи бежевому кольорі.



Трендові окуляри 2024 року / Фото Vogue

Тонка золота оправа

Обирайте для себе цього сезону класичні окуляри RayBan з геометричною оправою з міцного металу. До актуальних оправ належить овальна та ромбічна.



Трендові окуляри 2024 року / Фото Vogue

Які аксесуари в моді у 2024 році

Цього року в моді масивні золотисті сережки, які були популярними ще у 80-х роках. Багато брендів вирішили їх повернути в моду в найкращих традиціях тих років.

Тенденцію на масивні сережки вже підтримали відомі модниці – Ельза Госк, Гейлі Бібер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та багато інших. Вони почали доповнювати свої елегантні образи ретро-сережками.