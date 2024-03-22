Лофери зі шкарпетками – тренд весни: 5 способів їх стильно носити

Вже тривалий час модниці демонструють нам, що найкраще лофери поєднуються зі шкарпетками. Образи з таким поєднанням завжди мають ефектний вигляд та навіть забезпечують додатковий комфорт у весняні прохолодні дні.

Лофери зі шкарпетками – це наймодніше поєднання весни. У тренді стиль преппі, тому радимо вам грамотно вкласти гроші в класичні лофери, які ніколи не вийдуть з моди.

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Вже незабаром інстаграм-стрічка буде майоріти стильними образами з лоферами, тож радимо вам надихнутися найцікавішими комбінаціями.

Шкарпетки з рюшами

Обирайте для себе капронові чи бавовняні шкарпетки з рюшами та стилізуйте з базовими лоферами чорного кольору.



Стильне поєднання лоферів зі шкарпетками з рюшами / Фото Vogue

Спортивні шкарпетки

Такі строгі шкарпетки найкраще поєднувати з лоферами на товстій підошві. Це ідеальний варіант на початок весни, коли ранки та вечори прохолодні.



Стильне поєднання лоферів зі спортивними шкарпетками / Фото Vogue

Тонкі капронові шкарпетки

Ці шкарпетки можете поєднувати з будь-якими лоферами. Найкраще вони пасують до витонченого взуття.



Стильне поєднання лоферів з капроновими шкарпетками / Фото Vogue

В’язані шкарпетки

Обирайте для себе варіанти в рубчик чи з узорами в класичній інтерпретації. Образи з ними будуть привабливими та цікавими.



Стильне поєднання лоферів з в'язаними шкарпетками / Фото Vogue

Мереживні колготки

Цього сезону мережево в моді, тож без таких колготок не обійтися. Ваші образи з цим взуттям стануть романтичнішими та красивішими.



Стильне поєднання лоферів з мереживними колготками / Фото Vogue

Лофери і шкарпетки можна вписати в абсолютно різні луки: більш зібрані, з сорочкою чи костюмними штанами, розслаблені з джогерами чи джинсами, неординарні зі спідницею, шортами або сукнею.

Для того, щоб такий аутфіт в цілому виглядав гармонійно і стильно, важливо, щоб усі речі були актуального крою.