3 модних купальники, які будуть в тренді цього літа: на що звернути увагу

Ще кілька місяців і в хід піде пляжний одяг, тож трішки забігаючи наперед, вирішили розповісти вам про модні купальники, які будуть актуальними цього літа.

Відслідковуючи найкращі тенденції купальників на 2023 рік, варто зазначити, що кардинально на щось мода не змінилася. Це будуть такі ж фасони і кольори, до яких ми звикли. Ймовірно, вам лише доведеться поповнити свою колекцію якимось модним купальником, якого раніше у вас не було.

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Якщо ви витратите час на купівлю купальника задовго до пляжного сезону, то маєте всі шанси уникнути поспіху та купівлі речей в останні дні перед відпусткою.

Коричневі відтінки

Коричневі землянисті відтінки, які відображають одну з найпопулярніших тенденцій в одязі на подіумах весна-літо 2023, будуть також популярні серед купальників, тому зверніть на них увагу.

М’які текстури

Комфорт – це також ключовий фактор, навіть у носінні купальників. У моді будуть вироби з тканини, що нагадує рушник.

Яскраве ретро

Зверніть увагу на купальники в стилі 70-х років – з гавайськими мотивами, пейслі чи психоделічними квітковими мотивами. Британська співачка Дуа Ліпа, яка відправилася на відпочинок, вже приміряла на собі квіткову комбінацію. У схожому квітковому купальнику відпочивала шведка Ельза Госк.