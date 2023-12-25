Як виглядають наймодніші кросівки 2024 року: добірка трендових варіантів

Ми любимо кросівки завдяки їхній функціональності та універсальності. Кросівки стали для нас справжнім мастхевом, тож без них важко собі уявити свій гардероб. Які ж кросівки будуть актуальними в 2024 році розповіла українська стилістка.

У Новому році багато хто з нас починає формувати гардероб на новий сезон. І хоч до весни залишилося ще 2 місяці ми можемо по-трохи придивлятися до актуальних моделей кросівок, які будуть модними в 2024 році.

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Кросівки ми любимо завдяки тому, що їх можна носити з будь-яким вбранням: джинсами, штанами, денімовими спідницями, лосинами чи навіть сукнями. Стилістка розповіла про найпопулярніші кросівки, які ви можете переглянути у відеоролику.

Трендові кросівки 2024

Retrocore

Стилістка зазначає, що тренд на ретро дизайн кедів та кросівок триває не перший сезон і буде продовжуватись

Sport core white sneakers

"Без білих кедів – нікуди і в новому сезоні. Спортивна нотка в класичних моделях в тренді", – зазначила стилістка в дописі.

Hiking trainers

З популяризацією outdoor моди у звичному житті в тренді і кросівки, що нагадують трекінгове взуття. Найяскравіша трендова модель такого плану, яку носять модниці – від бренду Salomon.

Silver

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Дуже популярним у взутті є вкраплення срібного. Металік продовжує бути популярним, тож зверніть увагу саме на такі кросівки.

Futuristic design

Поряд з ретро напрямком популярний і футуристичний дизайн - кросівки виглядають як з майбутнього.

New Balance classic

"Ніколи не вийдуть з моди класичні моделі цього бренду, а це майже вся їх лінійка", – зазначила стилістка.

New Balance retro

Кросівки NB 574 вже можна віднести до ретро дизайну. Їх залюбки вигулюють в своїх образах сестри Олсен. Вони не лише знаються на трендах, але й задають їх.