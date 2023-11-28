5 кольорів, які дорого виглядають взимку: стильні фото

Взимку нам завжди хочеться додати до своїх образів багато світлих відтінків або ж, навпаки, через брак кольорів, добавляти самостійно яскравості завдяки вбранню. Та є певна палітра кольорів, яка дозволить вам отримати дорогий вигляд.

Взимку кольорова палітра завжди є приглушеною, а замість яскравих кольорів варто звернути увагу на відтінки карамелі, вершків та молочного шоколаду. А ще цього року дуже модними є монохромні аутфіти, тож готуючи свій образ на зиму, ви можете сміливо скласти аутфіт в одному кольорі.

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Коричневий

У цьому кольорі обирайте светри з високим коміром, на започку або ж джепери поло. Також у коричневому кольорі популярними є угги та дублянки.

Бежевий

Залюбки інтегруйте бежевий у свій зимовий гардероб, оскільки він легко поєднується з іншими кольорами, а вбрання у цьому кольорі ви знайдете для себе на будь-який смак.

Кремовий

Цей відтінок найкраще виглядає на трикотажних костюмах, лосинах, верхньому одязі, аксесуарах та шапках.

Сірий

Відкидайте всі сумніви щодо того, як саме стилізувати сірий восени. Це доволі цікавий та стильний колір, який ідеально поєднається з білим чи чорним кольором. А ще сірий вважається базовим відтінком, тож може легко стилізуватися з іншими кольорами.

Молочний

Відкрийте для себе цієї зими стильні образи в молочному відтінку, вбрання яких складається з різноманітних текстур. Це можуть бути молочні джинси, кашеміровий светр, ангорова шапка чи шуба з овчиною.