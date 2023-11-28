З кожним днем температуру все більше знижується, а це означає, що нам треба обирати для себе теплий одяг, в якому нам не буде холодно проводити час на вулиці.

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Аналізуючи аутфіти скандинавок, можна скласти з їхніх вподобань власний вішліст з одягом, взуттям та головними уборами. Приємні на дотик текстури та зручний крій забезпечать максимальний комфорт та допоможуть не лише зігрітися, але й стильно виглядати.

Скандинавські інфлюенсерки – гуру затишного стилю. Саме в них можна вчитися, як створювати ефектні аутфіти. І навіть попри те, що зими в Копенгагені, Стокгольмі та Осло доволі холодні й неприємні, модниці все одно знаходять можливість красиво виглядати.

Секрет їхнього гардероба полягає у правильному виборі матеріалів. Скандинавки люблять носити шерсть, ангору, альпаку, мохер та меринос. Шерсть має термоізоляційні властивості, відводить вологу та зігріває при мінусовій температурі.

Скандинавки обожнюють застосовувати у своїх образах багатошаровість, зберігаючи при цьому власний стиль. Щодо важливого – не забувайте одягати термобілизну не лише на відпочинок в горах, але й у місті. Лонгслів та лосини не будуть помітними під одягом, але добре вас зігріють.

Обирайте для себе на зимову пору м’які джемпери, утеплені лосини, вельветові штани, довгі шарфи, в’язані шапки, рукавиці, угги та верхній одяг – від дублянки до пуховика й шуби.