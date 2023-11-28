Зимой цветовая палитра всегда приглушена, а вместо ярких цветов стоит обратить внимание на оттенки карамели, сливок и молочного шоколада. А еще в этом году очень модны монохромные аутфиты, поэтому готовя свой образ на зиму, вы можете смело составить аутфит в одном цвете.

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Коричневый

В этом цвете выбирайте свитера с высоким воротником, на замочке или джеперы поло. Также в коричневом цвете популярны угги и дубленки.

Бежевый

Охотно интегрируйте бежевый в свой зимний гардероб, поскольку он легко сочетается с другими цветами, а наряды в этом цвете вы найдете для себя на любой вкус.

Кремовый

Этот оттенок лучше всего смотрится на трикотажных костюмах, лосинах, верхней одежде, аксессуарах и шапках.

Серый

Отвергайте все сомнения в том, как именно стилизовать серый осенью. Это довольно интересный и стильный цвет, идеально сочетающийся с белым или черным цветом. А еще серый считается базовым оттенком, так что может легко стилизоваться с другими цветами.

Молочный

Откройте для себя этой зимой стильные образы в молочном оттенке, наряд которых состоит из разнообразных текстур. Это могут быть молочные джинсы, кашемировый свитер, ангоровая шапка или шуба с овчиной.