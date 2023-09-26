5 трендових кольорів одягу, які мають бути у вашому гардеробі восени: фото для натхнення

Усі ми знаємо про те, що червоний колір підкорив подіуми та вважається найпопулярнішим цього сезону. Та окрім нього, є ще багато інших кольорів, які варто додати цього сезону до свого гардероба.

Щоб залишатися стильною, робіть ставку на інші відтінки, які допоможуть урізноманітнити ваші образи. Серед них – масляно-жовтий відтінок, молочний, кремовий, блакитний і не тільки.

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Червоний

Рожевий барбікор, який був популярним влітку, стрімко поступився восени яскравому червоному кольору. На деяких показах моделі дефілювали в червоному з ніг до голови. Інші ж дизайнери робили ставку на акцентні деталі в головному кольорі. Червона сукня, светр чи сумка – стануть вашими головними союзниками на цей сезон.



Найпопулярніші кольори осені / Фото Elle

Масляно-жовтий

Спокійний та базовий масляно-жовтий ідеально підходить до осінньої естетики. Це можуть бути костюми, тренчі, пальта та сумки. Головний плюс цього відтінку в тому, що він миттєво робить образ розкішним та "дорогим".



Найпопулярніші кольори осені / Фото Elle

Шоколадний

До кольорів, які найбільше асоціюються з осінню належить глибокий коричневий колір. Усі образи з шоколадним відтінком виглядають незрівнянно. Базовий коричневий компліментарно поєднується з бежевим, молочнимі трендовим червоним кольором. І не забувайте про total look, який цього сезону доволі актуальний.



Найпопулярніші кольори осені / Фото Elle

Блакитний

Найкрасивіше блакитний виглядає в категорії трикотажу. Втім стильно також виглядають світшоти, куртки та шовкові сорочки, які набирають популярності цього сезону.



Найпопулярніші кольори осені / Фото Elle

Camel

Відтінок camel – один з найпопулярніших для осінньої пори. Обирайте для себе тренчі, пальта, взуття та сумки в цьому кольорі. Його абсолютно можна назвати позачасовим, адже він не втрачає популярності з року в рік.



Найпопулярніші кольори осені / Фото Elle