Фаворитами сезону стануть джинси кльош, які були популярними у 1960-х роках. Позачасовий крій джинсів нагадує культовий стиль таких зірок як Шер та Джейн Біркін. Та попри це, джинси чудово пасують до трендів молодого покоління.

Читайте також Як носити куртку-косуху восени у 2023 році: 20 оригінальних ідей

Дизайнери представили у своїх колекціях чимало варіантів, втім основною перевагою є їхня універсальність. Кльош будуть чудово поєднуватися з яскравими светрами, класичним взуттям і навіть туфлями.

З високою посадкою та металізованим взуттям

Розкльошені штани з високою посадкою вже встигли полюбити чимало знаменитостей. Нові джинси кльош вже інтерпретовані на новий лад. Дизайнери додають стильний ремінь та пояс-баску, що робить їх неймовірно стильними. Щоб додати їм wow-ефекту, поєднуйте з металізованими туфлями чи чоботами.



Джинси кльош – тренд осені 2023 / Фото Vogue

Джинси кльош і тренч

Італійський бренд Gucci пропонує носити класичні сині джинси кльош з універсальним та практичним тренчем, поєднавши образ лоферами. Джинси кльош є чудовою основою для створення елегантних та мінімалістичних образів.



Джинси кльош – тренд осені 2023 / Фото Vogue

Джинси кльош та ефектна блуза

Щоб красиво стилізувати модель блакитних джинсів кльош – додайте до них ефектну блузу з бантом. Восени такий образ буде відсилати вас до французької естетики.



Джинси кльош – тренд осені 2023 / Фото Vogue

Джинси кльош і куртка в тон

Монохромні образи залишаються цієї осені на піку популярності. Якщо ви хочете додати до свого образу певної родзинки, придивіться до світло-рожевих штанів, які презентував бренд Stine Goya на Тижні моди в Копенгагені. Щоб створити ідеальний barbiecor – додайте зверху рожеву куртку в тон.



Джинси кльош – тренд осені 2023 / Фото Vogue