Чтобы оставаться стильной, делайте ставку на другие оттенки, которые помогут разнообразить ваши образы. Среди них – масляно-желтый оттенок, молочный, кремовый, голубой и не только.

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Красный

Розовый барбикор, который был популярен летом, стремительно уступил осенью яркому красному цвету. На некоторых показах модели дефилировали в красном с ног до головы. Остальные же дизайнеры делали ставку на акцентные детали в главном цвете. Красное платье, свитер или сумка станут вашими главными союзниками на этот сезон.



Самые популярные цвета осени / Фото Elle

Масляно-желтый

Спокойный и базовый масляно-желтый идеально подходит к осенней эстетике. Это могут быть костюмы, тренчи, пальто и сумки. Главный плюс этого оттенка в том, что он мгновенно делает образ роскошным и дорогим.



Самые популярные цвета осени / Фото Elle

Шоколадный

К наиболее ассоциируемым цветам с осенью относится глубокий коричневый цвет. Все образы с шоколадным оттенком выглядят бесподобно. Базовый коричневый комплиментарно сочетается с бежевым, молочным трендовым красным цветом. И не забывайте о total look, который в этом сезоне достаточно актуален.



Самые популярные цвета осени / Фото Elle

Голубой

Красивее всего голубой смотрится в категории трикотажа. Впрочем, стильно также выглядят свитшоты, куртки и шелковые рубашки, которые набирают популярность в этом сезоне.



Самые популярные цвета осени / Фото Elle

Camel

Оттенок camel – один из самых популярных для осеннего времени. Выбирайте для себя тренчи, пальто, обувь и сумки в этом цвете. Его абсолютно можно назвать вневременной, ведь он не теряет популярности из года в год.



Самые популярные цвета осени / Фото Elle