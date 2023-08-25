Бананове молоко та перець чилі: популярні відтінки осені

Якщо влітку ми робимо ставку на білі та пудрові тони, то вже восени нам хочеться додати в гардероб чогось більш акцентнішого. Цікаво виглядати вам допоможуть 6 кольорів, які будуть в моді до кінця 2023 року.

Восени завжди є затребувані класичні кольори – чорний, сірий, коричневий, втім трохи яскравіші кольори допоможуть вам вдало розбавити ваші образи.

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До найпопулярніших кольорів осіннього сезону, які будуть популярні до кінця 2023 року належать 6 відтінків.

Темно-сірий

Прохолодний вугільний колір – це чудовий приглушений тон тихої розкоші. Стиль Old Money ще точно буде з нами у новому сезоні, тож сірий ідеально впишеться у наші образи.



Актуальні кольори осені / Фото з Who What Wear

Перець чилі

Восени дуже багато вбрання буде у вогняно-червоному кольорі, який буквально захопив подіуми всіх брендів.



Актуальні кольори осені / Фото з Who What Wear

Бананове молоко

Майже у кожній колекції дизайнери використовували відтінок кремово-жовтого кольору. Цей відтінок чудово перенесе нас до літа, навіть якщо на вулиці буде осінь.



Актуальні кольори осені / Фото з Who What Wear

Бордовий

Вбрання у бордовому кольорі завжди робить наші образи дорогими та ефектними. Розкішними будуть виглядати монохромні образи, або якась одна акцентна річ в гардеробі.



Актуальні кольори осені / Фото з Who What Wear

Чорний

Як завжди, чорного у вбранні є дуже багато – від прозорої сітки до пухнастого штучного хутра, блискучої шкіри та трикотажу. Поєднання чорного з чорним у різних текстурах та оздобленнях – це простий спосіб створити стильний образ цієї осені.



Актуальні кольори осені / Фото з Who What Wear

Чорнильний

Чорнильні відтінки темно-синього кольору, на перший погляд, можуть здатися чорними, але якщо придивитися ближче, то цей відтінок має нотку фіолетового та темно-синього кольору. Щоб образ виглядав елегантнішим, змішайе чорнильний відтінок з чорним кольором.



Актуальні кольори осені / Фото з Who What Wear