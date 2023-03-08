Названо 5 найпопулярніших джинсів 2023 року: як вони виглядають

Джинси – це основа нашого гардеробу. Окрім того, джинси є досить демократичним предметом одягу в індустрії моди, тож вони є базою, без якої ми не можемо обійтися. Які джинси є найпопулярнішими – читайте далі.

Джинси у класичному синьому чи блакитному кольорі завжди будуть в моді. Джинси з чорного деніму також не втрачають своєї актуальності. Фахівці видання Who What Wear поспілкувалися з експертами деніму та визначили, які джинси будуть популярними у 2023 році.

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Прямі джинси 90-х

Культовий прямий крій 90-х повернувся у моду. Ця модель чудово поєднується зі всім: від білих футболок до красивих блузок з органзи.

Чорний денім

Чорні джинси, особливо широкі, цього сезону стануть такими ж базовими, як і блакитні джинси. Зазвичай їх носять із ботильйонами або масивними черевиками. Чорні широкі джинси ідеально підходять для балансування простих силуетів.

Total look

Вбрання одного тону із деніму – тренд 2023 року. Обирайте на верх джинсові корсети, сорочки чи куртки. Можете навіть поєднувати аутфіт із джинсовою сумкою чи взуттям. Забагато деніму цього року точно не буде.

Мішкуваті джинси

Широкі та мішкуваті джинси знову стали актуальними. Зараз в магазинах мас-маркету ви зможете знайти чимало варіантів. Такі джинси можна носити і з кросівками, і з чоботами на підборах.

Розкльошені джинси

Джинси кльош цього року знову будуть у моді. Вони ідеально пасують до взуття на підборах, оскільки візуально видовжують ногу.