Мішкуваті джинси – тренд весни: які варіанти треба мати у своєму гардеробі

Джинси мають бути в гардеробі кожної дівчини. За їх допомогою ми можемо створити чимало цікавих стилізацій та поєднати їх з будь-яким верхом – топом, блузою чи піджаком.

Обираючи джинси для себе на весняну пору, радимо звертати увагу на мішкуваті моделі, які зараз є трендовими, комфортними в носінні та легкі в комбінуванні.

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Цього сезону саме широким мішкуватим джинсам зірки та фешіоніста віддають особливу перевагу. Вони отримали назву baggy jeans та вже не перший рік очолюють тренди деніму. Дизайнери вирішили продемонструвати нове бачення цих джинсів та додали чимало цікавих деталей.

У весняно-літньому сезоні найпопулярнішим кольором вважається темний денім. Бренд Gucci запропонував мішкуваті джинси глибокого синього кольору, а Maison Margiela та Dion Lee звернулися до сірих тонів.

Та окрім відтінків, дизайнери також зосередилися на посадці джинсів та декоративних деталях. Низька посадка є найпопулярнішою цього сезону. Такі джинси представили у своїх колекціях Christian Dior, Didu, Gucci та Stella McCartney.



Красиві мішкуваті джинси на весняно-літній сезон / Фото Elle



Красиві мішкуваті джинси на весняно-літній сезон / Фото Elle



Красиві мішкуваті джинси на весняно-літній сезон / Фото Elle



Красиві мішкуваті джинси на весняно-літній сезон / Фото Elle

Не обмежуйте свою уяву щодо спортивних чи casual-образів, поєднуйте джинси з приталеними жакетами та ніжними жіночими блузами й сорочками. До незмінної класики належать базові речі: біла футболка, чорна майка, корсет, боді, лонгслів тощо. Можете обирати нейтральні відтінки чи робити ставку на кольорах.

Доповнювати такі джинси можна босоніжками чи туфлями на підборах, а також кросівками, балетками чи сандалями.