Джинси прямого крою – трендова модель на весняний сезон: як і з чим їх носити

У новому сезоні в моді будуть джинси прямого крою. Попри величезне різноманіття фасонів, ця модель є універсальною та актуальною, тож без неї нам не обійтися. Такі джинси прості в стилізації, тож точно стануть найбажанішою покупкою сезону.

Джинси прямого крою – це фасон джинсів, які є дещо приталеними до ноги. Вони є менш обтисли, ніж джинси скінні. Останні, до речі, вже повертають собі популярність та зовсім скоро стануть трендовими.

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Модель джинсів прямого крою – це база, адже вони завжди залишаються в моді. Такий варіант вважається позачасовим, оскільки був популярним минулі десятиліття та буде популярним в майбутньому.

Кому підходять джинси прямого крою

Джинси можуть сміливо зайняти своє місце в гардеробі практично кожної дівчини. Не знайдеться фігури, яким би не підійшла така модель штанів. Такі штани підкреслюють лінію стегон, роблячи помітними вигини. А ще вони дуже вдало подовжують ноги.



Стильні джинси на весну / Фото Pinterest

Це одна з причин, чому модниці люблять поєднувати джинси прямого крою з високими підборами, які ще й витягують силует. Переваги цих джинсів у тому, що вони не будуть збільшувати стегна. Вони досить приталені, тож негативного ефекту не слід чекати.

Як носити джинси прямого крою

Якогось одного правила, як саме їх треба носити – немає. Вони чудово впишуться в повсякденний стиль чи навіть в діловий. Тому поєднуйте їх з футболками, світшотами блузами, сорочками, жакетами. Серед взуття обирайте кросівки для комфортних прогулянок та туфлі для вечірніх виходів.

У мережі ви знайдете сотні стильних поєднань з такими джинсами. Обирайте для себе класичні блакитні чи сині моделі, або ж обирайте трендові сірі чи базові чорні варіанти.



Актуальні джинси на весняний сезон / Фото Elle



Модні джинси на весняний сезон / Фото Elle



Трендові джинси на весняний сезон / Фото Elle

Які ще джинси в моді цієї весни

Для нового весняно сезону дизайнери радять вибирати не лише базові моделі, але й джинси з надвисокою талією чи перфорацією. Останнє оздоблення робить їх схожими на кутюрні витвори. Переглянути добірку найактуальніших джинсів цього сезону ви можете в нашому матеріалі.