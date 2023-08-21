Найстильніші джинси осені – baggy: ефектна добірка, яка вас вразить

Восени нас чекає новий тренд на мішкуваті джинси. Саме такі джинси домінуватимуть у майбутньому сезоні.

Джинси з низькою талією та різкими лініями отримали свою першу хвилю популярності в США у 1990-х роках. Тоді джинси носили так низько, що аж виднілась спідня білизна. Згодом репери зробили мішкуваті джинси важливою рисою модного ДНК.

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У новому сезоні дизайнери вирішили по-новому переосмислити цей силует. Бренд Gucci представив на подіумі стильний носибельний варіант мішкуватих джинсів з сорочкою у смужки та пісочним тренчем.



Стильні джинси baggy / Фото з Vogue

Бренд Victoria Beckham додав цим джинсам трохи жіночності, поєднавши із взуттям на підборах та вишуканим лонгслівом з бахромою.



Стильні джинси baggy / Фото з Vogue

Джинси baggy обожнює Джіджі Хадід. Вона часто обирає такі джинси та доповнює зручним та легким вбранням. Її образ з білим светром, об’ємними джинсами та блакитною сумкою з додаванням аксесурів чудово підійде на початок осені.

А от Дженніфер Лопес носить широкі джинси з коротким топом. Така стилізація буде доволі актуальною у теплі дні. Поєднуйте такий аутфіт з кросівками, а для вечірніх виходів – з босоніжками на підборах.

Емілі Ратажковскі вийшла на прогулянку у стильних мішкуватих джинсах з розщіпнутою ширінкою, тож виглядають вони дуже цікаво.



Стильні джинси baggy / Фото з Vogue

Гейлі Бібер носить мішкуваті джинси з топом та об’ємним тренчем, а також з яскравими кросівками.



Стильні джинси baggy / Фото з Vogue

Кеті Голмс створює з джинсами baggy жіночий образ. Вона доповнила джинси базовою білою футболкою та кардиганом, довершивши look елегантними балетками.



Стильні джинси baggy / Фото з Vogue