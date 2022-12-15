Чоботи місяцеходи – модне взуття на зиму 2022: добірка ефектних виходів модниць

Чоботи-місяцеходи починають повертатися в моду. Вони мають всі шанси обігнати трендові угги та дутики. Свою популярність це взуття здобуло ще у 2000-х роках. Зараз все частіше модні інфлюенсери починають створювати образи з дутих черевиків, які схожі на взуття космонавтів.

Мунбутси є в гардеробі таких знаментостей як Кім Кардашян, Дуа Ліпа, Кайлі Дженнер та багатьох інших інфоюенсерів, пише 24 канал. Футуристичні чоботи Moon Boot мають чимало переваг.

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Попри те, що вони виглядають досить громіздкими, насправді вони легкі, не промокають та набувають форми стопи. Вони також зберігають ноги в теплі у мінусову температуру.

Сьогодні ми асоціюємо місяцеходи з епохою 2000-х років, проте історія оригінального взуття Moon Boot відносить нас до 1969 року, коли після перегляду першої посадки на Місяць італійський підприємець Джанкарло Занатта надихнувся взуттям Ніла Армстронга і вигадав перші Moon Boot. Перші колекції розлетілися з неймовірною швидкістю.



Вигляд перших мунбутсів / Фото з Instagram

Мунбутси модниці обирають для тривалого відпочинку в горах. Такі чоботи гарно доповнюють лижні костюми та не дають ногам змерзнути. Зараз масивні місяцеходи перемістилися в гардероби інстаграм-модниць.

Фешіоністи поєднують взуття з дутими пуховиками, шапками-вушанками, теплими светрами та навіть кашеміровими пальтами. Якщо ви слідкуєте за модними тенденціями та хочете повторити стильний аутфіт, радимо надихнутися образами від європейських стрітстайл-зірок.