Лавандові, прозорі та довгими зав'язками: наймодніші босоніжки на літо 2023
Джерело:Vogue
Незабаром настане справжнє літнє тепло, тож нам треба мати у своєму гардеробі стильні босоніжки, якими зможемо доповнити свої образи. На що пропонують цього сезону звернути увагу – дивіться далі.
У теплу пору року бренди радять придивлятися до ошатних моделей з декором, до прозорих босоніжок на щодень та варіантів з тонкими ремінцями для тих, хто любить мінімалізм.
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До модних трендів цього сезону повернулося взуття у грецькому стилі. Також в тренді будуть босоніжки лавандового відтінку та босоніжки з фігурними підборами.
Наймодніші босоніжки на літо 2023
З декором
Тепер ви все частіше можете бачити босоніжки з пір’ям, торочками, стразами та іншими декоративними елементами.
Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue
Прозорі
У моді цього року "голі" босоніжки. Вони мають кілька переваг: візуально витягують силует, додаючи кілька сантиметрів зросту, а також поєднуються з одягом будь-яких відтінків.
Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue
Елегантні ремінці
Елегантні босоніжки з тонкими ремінцями є базовим елементом літнього стилю. Якщо ви прихильниця мінімалізму, то знайдете для себе чимало красивих моделей з лаконічними чорними ремінцями.
Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue
Довгі зав’язки
Грецька естетика знову в тренді в новому сезоні, а значить, час придбати босоніжки з елементами античного стилю. Йдеться не про класичні "гладіатори", а про босоніжки з довгими ремінцями, які можна зав'язати навколо щиколоток і до колін.
Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue
Фігурні підбори
Якщо ви любите неординарне взуття, то зверніть свою увагу на босоніжки з фігурними підборами.
Трендові босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue
Лавандовий колір
У 2023 році лавандовий відтінок займає одне з наймодніших місць у палітрі кольорів. Бренди презентували фіолетові сукні, бузкові жакети і тренчі, а тепер черга дійшла до босоніжок.