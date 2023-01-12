Актуальні туфлі на 2023 рік: яке взуття стане модним навесні

Все частіше модниці роблять ставку у взутті на комфорт і практичність, втім важливо, аби взуття було ще й трендовим. Цієї весни актуальною буде пара взуття, яка підійде для робочих та повсякденних виходів.

В моду повертається взуття з попередніх десятиліть. У весняно-літньому сезоні в моді буде взуття, яке було особливо популярним в нульових.

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Балетки знову повернулися до трендів. Звертайте в новому сезоні увагу на класичні моделі, які можна носити з будь-яким вбранням. В моді будуть також балетки, які прикрашені ефектними деталями (пряжки у стилі Мері Джейн чи ланцюжки), які можуть стати родзинкою.

Навесні придивіться до цікавих поєднань балеток з різноманітним взуттям. До прикладу, ви можете носити їх із сукнями-комбінаціями чи зі строгим вільним костюмом.

Таке взуття поєднує жіночність і функціональність. У новому сезоні воно знову стане популярним, як в нульових.

Шкіряні балетки з гострим носком, плоска модель у стилі Мері Джейн з ремінцем, шкіряні або замшеві з анімалістичним принтом, двоколірні - ці варіанти взуття підійдуть до джинсів, штанів, суконь та спідниць.

Для француженок балетки – це класика, яка ніколи не виходить із моди. Тому цікаві поєднання можете побачити в інстаграм-профілях модних інфлюенсерок з Парижа.