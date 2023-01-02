Головні тренди взуття на зиму 2023: що найбільше носять модниці

Ця зима може потішити різноманіттям взуття навіть найвибагливішу модницю. У цьому сезоні інфлюенсери демонструють нам бездоганне взуття, яке ідеально доповнює наш верхній одяг.

Зірки стрітстайлу та світові модниці вже познайомили нас в перший місяць зими з найпопулярнішим взуттям, втім ми підбили підсумки всього трендового взуття у 2023 році та радимо вам придивитися до найцікавіших моделей.

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Дутики

Дуті короткі черевики переважно чорного та молочного кольору є в гардеробі кожної streetstyle-зірки. Вони чудово поєднуються з базовими джинсами та лосинами. І хоч взуття не є дуже високим, проте в ньому досить комфортно і тепло.



Трендове взуття на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Угги

Угги стали найпопулярнішим взуттям на зиму. Найбільшу популярність завоювали коричневі мініугги, які дівчата поєднують з дублянками та пуховиками. Коричневе взуття від бренду UGG вже встигли приміряти всесвітньо відомі моделі – Джіджі та Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Емілі Ратажковскі та багато інших.



Трендове взуття на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Мунбутси

Мунбутси, які здобули популярність ще у 2000-х роках знову повернулися в моду. Масивні дуті черевики, що схоже на взуття космонавтів доповнюють образи таких знаменитостей, як Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, Леоні Ганне та багатьох інших.

Попри свій масивний вигляд, вони досить легкі, не промокають, набувають форму стопи та добре зберігають ноги в теплі в мінусову температуру.



Трендове взуття на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Челсі

У черевиках челсі – зручно, практично і комфортно. Універсальна пара черевиків чорного кольору здатна прослужити не один сезон та зможе доповнити будь-який гардероб.



Трендове взуття на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Чоботи до колін

Чоботи до колін ідеально підходять взимку під шуби та утеплені пальта. Вони також вдало поєднуються зі спідницями та сукнями. Пара взуття у стилі жокейських чобіт залишається універсальною на зиму.



Трендове взуття на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Шнуровані черевики на масивній підошві

Головні складові модних черевиків, що відсилають до армійського стилю – це масивний дизайн, тракторна підошва, деталі на шнурівках та помітні ремінці. Такими чоботами ви можете довершити будь-які джинси, штани чи лосини.



Трендове взуття на зиму 2023 / Фото з Pinterest