Звезды стритстайла и мировые модницы уже познакомили нас в первый месяц зимы с самой популярной обувью, впрочем, мы подвели итоги всей трендовой обуви в 2023 году и советуем вам присмотреться к самым интересным моделям.

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Дутики

Дутые короткие ботинки преимущественно черного и молочного цвета в гардеробе каждой streetstyle-звезды. Они отлично сочетаются с базовыми джинсами и лосинами. И хоть обувь не очень высока, однако в ней достаточно комфортно и тепло.



Трендовая обувь на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Угги

Угги стали самой популярной обувью на зиму. Наибольшую популярность завоевали коричневые миниугги, сочетающиеся с дубленками и пуховиками. Коричневую обувь от бренда UGG уже успели примерить всемирно известные модели – Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эмили Ратажковски и многие другие.



Трендовая обувь на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Мунбутсы

Получившие популярность мунбутсы еще в 2000-х годах снова вернулись в моду. Массивные дутые ботинки, похожие на обувь космонавтов, дополняют образы таких знаменитостей, как Ким Кардашян, Кайли Дженнер, Леони Ганне и многих других.

Несмотря на свой массивный вид, они достаточно легкие, не промокают, принимают форму стопы и хорошо сохраняют ноги в тепле в минусовую температуру.



Трендовая обувь на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Челси

В ботинках челси – удобно, практично и комфортно. Универсальная пара ботинок в черном цвете способна прослужить не один сезон и сможет дополнить любой гардероб.



Трендовая обувь на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Сапоги до колен

Сапоги до колен идеально подходят зимой под шубы и утепленные пальто. Они также удачно сочетаются с юбками и платьями. Пара обуви в стиле жокейских сапог остается универсальной на зиму.



Трендовая обувь на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Шнурованные ботинки на массивной подошве

Главные составляющие модных ботинок, отсылающих в армейский стиль – это массивный дизайн, тракторная подошва, детали на шнуровках и заметные ремешки. Такими сапогами вы можете завершить любые джинсы, брюки или лосины.



Трендовая обувь на зиму 2023 / Фото из Pinterest