Наш зимовий гардероб стає щоразу цікавішим завдяки модним речам, без яких неможливо уявити наш образ. Якщо ви перебуваєте в пошуку стильних елементів гардероба на зиму, то радимо вам звернути увагу на добірку, яка складається з трьох пар найактуальнішого взуття.

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Їх носять всі провідні модниці та пропонують цікаві стилізації, які ви можете залюбки повторити. Це взуття може бути як основою вашого аутфіту чи акцентною деталлю.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Байкерські чоботи

Найпопулярніші світові модниці вже встигли продемонструвати чимало аутфітів з байкерськими чоботами. Їхні головні риси – масивна підошва, металеві пряжки та застібки-блискавки, що доходять до середини литки.

Шкіряні байкерські чоботи можна знайти в будь-якому мас-маркеті. Попри свій брутальний зовнішній вигляд, вони досить універсальні в стилізації та добре поєднуватимуться з джинсами, лосинами, сукнями та спідницями.



Наймодніше взуття зими 2023 / Фото Elle

Утеплені ковбойки

Ні, ковбойки не вийшли з моди і все ще залишаються актуальними. Вони найкраще пасують до зимової естетики, адже такі елегантні чобітки чудово поєднуються з шубами та дублянками.

За натхненням вирушайте на інстаграм-профілі наймодніших дівчат. Вони показують, як стильно носити чоботи з джинсами, штанами, пуховиками, бейсболками та шапками біні.



Наймодніше взуття зими 2023 / Фото Elle

Уггі

Чим товстіша підошва цього взуття, тим воно й трендовіше. Взуття від бренду UGG цього сезону завірусилося не на жарт. Коричневі замшеві уггі підкорили серця всіх модниць, які й не уявляють собі без них своїх образів. Найкраще уггі виглядають з лосинами та білими шкарпетками або довгими джинсами чи штанами.



Наймодніше взуття зими 2023 / Фото Elle