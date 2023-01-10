Найбажаніше взуття зими 2023: на що треба звернути увагу

Якщо ви вирішили оновити своє зимове взуття, то радимо вам звернути увагу на добірку, яка допоможе розбавити будь-який найпростіший образ.

Новенька пара взуття ніколи не буде зайвою у жіночому гардеробі. Дизайнери представили чимало стильних чобіт, якими ви зможете доповнити базові чи елегантні аутфіти.

Читайте також Андре Тан назвав тренди 2023 року: добірка, яка вас вразить

Подіуми захопили ботфорти та максимально високі чоботи. Ностальгія за нульовими повернула тренди на чоботи-панчохи, мішкуваті моделі та вініл. Не обійшлося і без класики – ковбойських черевиків, взуття зі шнурівками та на платформі.

Українська стилістка, яка веде блог про моду зазначила, що ефектне взуття завжди виведе навіть найпростіший образ на новий рівень.

"Тому, якщо у вас уже є тепле, зручне зимове взуття, то обов’язково додаємо трендові моделі для цікавих поєднань. В каруселі зібрала гарячі пари, які легко вписати у будь-який гардероб", – зазначила стилістка.

Чоботи панчохи добре поєднуються з сукнями, жакетами та елегантними пальтами.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Чоботи slouchy здатні додати вашому образу особливої родзинки.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Масивне взуття все ще не здає своїх позицій, тому сміливо робіть ставку саме на такі чоботи.

Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Принтовані чоботи – варіант для сміливих дівчат, тому будьте з анімалістичним взуттям особливо обережні.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Ботильйони – вдале взуття для ваших стильних образів. Доповнюйте ботильйонами штанні костюми, джинси кльош та елегантні пальта.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Чоботами до коліна доповнюйте свої романтичні образи, що складаються з суконь та спідниць.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Взуття на платформі – гарний варіант для зими, оскільки в таких чоботах вам буде зручно та комфортно.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Взуття зі шнурівками – класика, яка не залишила тенденцій в цьому сезоні. Доповнюйте цим взуттям базові джинси, штани чи лосини.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram

Ковбойські чоботи продовжують перебувати на піку популярності. Підбори та гострий носок дозвлять цьому взуттю додати вашому аутфіту особливо стильного вигляду.



Трендові чоботи зими 2023 / Фото з Instagram