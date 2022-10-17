Названо наймодніше взуття на весняно-літній сезон 2023 року: бездоганні варіанти

Цієї осені бренди представляли на своїх показах у Нью-Йорку, Мілані, Лондоні та Парижі трендові речі на весняно-літній сезон 2023 року. Серед вбрання fashion-експерти визначили найпопулярніше взуття, яке буде модним у наступному сезоні.

У новому сезоні модниць чекає актуальне на теперішній час взуття Мері Джейн, яке лише набуватиме популярності, клоги, незвичні підбори та мінімалістичне взуття з відсутністю будь-яких декоративних елементів.

Читайте також Трендові лофери на осінь 2022: стильне взуття для модниць на теплу погоду

Максимальна платформа

Епоха масивного взуття не завершується, а лише набуває нових обертів. Взуття на масивній платформі підійде до бунтарського образу та стриманого аутфіту, що складатиметься з мінімалістичного вбрання. Масивне взуття тут відіграватиме оособливу родзинку.



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue

Клоги

Взуття на дерев’яній підошві з масивними підборами, заокругленим носком та відкритою п’ятою дизайнери знову переосмислили та підняли на пік популярності. Таке взуття може замінити вам кросівки чи мюлі на кожен день.



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue

Мюлі в стилі 2000-х років

Бренд Michael Kors Collection представили kitten heel, невеличкі підбори презентували на показі Carolina Herrera, а варіант для вечірніх прогулянок показав бренд Tod's.



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue

Незвичні форми

Геометричні форми у взутті знайшли своє відображення у підборах. Деформоване взуття є дещо незвичним для повсякденної носки, однак стануть гарною альтернативою класичним туфлям чи босоніжкам.



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue

Мері Джейн

Взуття Мері Джейн у весняно-літньому сезоні матиме нову хвилю популярності. Завдяки багатьом дизайнерам, витончені туфлі зі стійкими підборами й ремінцями біля кісточок набули нового прочитання.



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue

Мінімалізм

Любительки мінімалізму в захваті від взуття, яке представили восени імениті дизайнери на подіумах. Обирайте у новому сезоні елегантні туфлі та сандалі з тонкими ремінцями та з відсутністю будь-яких декоративних елементів.



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue

Рибальські сандалі

Рибальські сандалі, взуття на пласкому ходу з переплетеними товстими шкіряними ремінцями і пряжкою на кісточках стануть популярними в новому сезоні. Найбільше дизайнери представили закриті моделі, які підійдуть навесну.



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на сезон весна-літо 2023 / Фото з Vogue