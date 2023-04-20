Тренди взуття на сезон весна-літо 2023: універсальні моделі, які сподобаються всім

Наш образ загалом залежить від багатьох речей в нашому гардеробі, втім взуття займає далеко не останнє місце. В цьому сезоні нам є з чого вибрати, тож радимо вам звернути увагу на топові позиції.

Взуття здатне задавати настрій усьому гардеробу, тож важливо, щоб воно було стильним та модним. До прикладу, якщо яскрава пара додасть родзинки кежуальному образу, то грубе взуття розбавить романтичний, а спортивне розслабить класичні образи.

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Якщо у вас закриті базові потреби, то рекомендуємо розглянути трендові моделі, які зроблять ваші аутфіти більш цікавими.



Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі, зазначає, що будь-яке трендове взуття може стати вашою особистою базою, якщо воно вписується у ваш гардероб та стиль.

Зміїний принт

У моду зараз входять штани зі зміїним принтом, тож якщо ви любите експерименти – зробіть ставку на взуття з анімалістичним принтом.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Слінгбеки, туфлі Мері Джейн, мюлі, балетки

Туфлі на низьких підборах, взуття Мері Джейн з ремінцями, класичні мюлі чи мінімалістичні балетки – гарячий тренд 2023 року.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Танкетка

Взуття на танкетці помалу входить в моду, тож маємо вже всі шанси влітку оновити свій гардероб цікавими моделями.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Відкриті пальці

Взуття з відкритими пальцями – мастхев літнього сезону. В ньому комфортно та зручно. Залишається лише обрати красиву модель, яка пасуватиме до вашого стилю.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Цікавий дизайн

Взуття з цікавим дизайном підійдуть для тих, хто любить експериментувати зі своїми образами. Якщо ви належите до цієї категорії, то радо придивіться до витворів відомих брендів.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

В’єтнамки

Взуття з відкритими пальцями та перегородкою – чудовий вибір на спекотне літо. Ними ви можете доповнити свої базові джинси, спідниці чи сукні.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Прозоре взуття

Взуття з прозорого матеріалу теж досить красиво виглядає, тому, якщо захочете внести різноманіття у свої образи – зверніть на них увагу.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Металік, з кристалами, денім, сітка

Туфлі в кольорі металік та денімові кросівки вже починають набирати популярності серед інфлюенсерів. Також радимо придивитися до взуття з кристалами та сіткою.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Яскраве взуття

Червоне, блакитне чи різнокольорове взуття додасть вашому образу особливої родзинки.



Трендове взуття на весняно-літній сезон / Фото з Instagram