Найбажаніше взуття весни: що носять світові модниці

Якщо ви вирішили оновити своє весняне взуття, то радимо вам звернути увагу на добірку, яка допоможе розбавити будь-який ваш образ.

У жіночом гардеробі новенька пара взуття ніколи не буде зайвою, пише 24 канал. Вибір взуття зараз дозволить доповнити базові чи елегантні аутфіти.

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Fashion-індустрію зараз найбільше захопили кросівки Adidas Samba, балетки та туфлі на підборах у стилі Мері Джейн. Ностальгія за нульовими повернула тренд на мінімалістичні балетки і взуття з ремінцями. Не обійшлося і без класики – чорний жокейських чобіт до колін та лакованих лоферів.

До прикладу лофери ви можете поєднувати з джинсовими спідницями, штанними костюмами, лосинами та шортами бермудами.

Туфлі Мері Джейн підходять під лосини чи сукні. Підбори завжди виглядають ефектно, тож ви точно з ними зможете створити гідний образ.

Мінімалістичні балетки гарно виглядають і з мішкуватими джинсами, і з палаццо та будь-яким іншим вбранням, оскільки це класика, яка поєднується зі всіляким одягом, окрім спортивного.

А от Adidas Samba – це мастхев під будь-який низ: джинси, штани карго, шкіряні штани, джогери тощо. Як виглядає модне взуття на весну – дивіться у добірці від модних інфлюенсерів.