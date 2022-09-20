Актуальне взуття на осінь 2022: стильні моделі, які сподобаються всім
Джерело:Vogue
Fashion-платформа Stylight провела аналіз своїх 160 мільйонів відвідувачів на рік. Вона звернула увагу на тренди, які використовують знаменитості, або які вже є представлені на сайті. Серед всього можливого взуття користувачі шукали 6 найзатребуваніших моделей.
У моду повертаються вінілові черевики та ботфорти, а от ботильйони цього сезону вже неактуальні. На цю модель у 2022 році попит зменшився на 34%.
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- Ботфорти
Пошук на ботфорти збільшився на 45%. Цього сезону віддавайте перевагу моделям у нейтральній та універсальній ахроматичній палітрі.
Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Чоботи slouchy
Чоботи slouchy шукають просто за неймовірним показником. Модель з ширшими лініями чудово підходить для тих, хто не насмілюється носити чоботи до стегон.
Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Гумові чоботи
Віржині Віар дає нове життя гумовим чоботам на показі Chanel осінь-зима 2022/2023. Тепер їх можна одягати не лише в ліс чи в дощову погоду, але й на щодень. Кількість пошуку на ці чоботи збільшилася на понад 100%.
Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Вінілові чоботи
Вінілове взуття цього сезону особливо популярне. Обирайте на осінь моделі від чобіт-панчіх до ширших моделей. Ефектні ботфорти представив на своєму показі бренд Coperni.
Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Черевики-панчохи
Черевики стають дедалі популярнішими. Модель у стилі 1990-х, яку особливо вподобало нове покоління, цього сезону з’явилася в колекціях Givenchy, Marine Serre і Jimmy Choo. Серед варіантів – на шпильках, танкетці, до колін чи до стегон.
Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue
- Ковбойські чоботи
Ковбойські чоботи знову увійшли до списку модних трендів. Восени обирайте моделі завдовжки до колін.
Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue