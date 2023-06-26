Найінстаграмніше взуття літа: що вдягають відомі модниці цього сезону

Влітку важливо дбати не лише про одяг, але й про взуття. Воно має бути зручним, стильним і таким, що підійде для міських та пляжних прогулянок.

Пропонуємо вам вибирати цього літа для себе актуальні в’єтнамки, взуття на платформі, сандалі в грецькому стилі, слайдери та босоніжки в яскравих кольорах.

Читайте також Adidas Superstar Concha – трендове взуття натхненне мексиканськими булочками: як вони виглядають

Це взуття точно прикрасить ваш образ та зробить його стильнішим та красивішим.

В’єтнамки

Таке взуття – головний хіт літа. В’єтнамки з перемичкою між двох пальців ще називають босоніжками "танга". В’єтнамки можуть бути на плоскому ході, на масивній платформі або невеликих витончених підборах. Деякі модниці обирають цього сезону взуття з "дутими" перетинками. Поєднувати в’єтнамки можна з будь-яким одягом – від лляних суконь, штанних костюмів до джинсових шортів з топами.



Модне літнє взуття 2023 / Фото з Vogue

Платформа чи танкетка

Взуття на платформі вже кілька сезонів поспіль очолює списки модних тенденцій. Босоніжки на танкетці знову повертаються на модні радари. Взуття на платформі точно додасть вам кілька сантиметрів зросту та чудово пасуватиме до легких суконь та іншого вбрання на літо.



Модне літнє взуття 2023 / Фото з Vogue

У грецькому стилі

Цього сезону дуже популярними стали сандалі та босоніжки у грецькому стилі. Бренди пропонують обирати сандалі-гладіатори на плоскому ходу, вишукані античні босоніжки на підборах з довгими зав’язками навколо литок і щиколоток.



Модне літнє взуття 2023 / Фото з Vogue

Слайдери

У народі це взуття називають ще шльопанці. Воно доволі зручне та комфортне. Слайдери чудово підійдуть для прогулянок містом і пляжем.



Модне літнє взуття 2023 / Фото з Vogue

Яскраві босоніжки

Босоніжки соковитих відтінків найкраще підходять під літні образи в спекотну пору. Додавайте яскравих кольорів до свого гардероба завдяки взуттю. Яскраві босоніжки стануть головним акцентом у ваших образах та підкреслять літню засмагу.



Модне літнє взуття 2023 / Фото з Vogue