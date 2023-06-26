Предлагаем вам выбирать этим летом для себя актуальные вьетнамки, обувь на платформе, сандалии в греческом стиле, слайдеры и босоножки в ярких цветах.

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Эта обувь точно украсит ваш образ и сделает его более стильной и красивой.

Вьетнамки

Такая обувь – главный хит лета. Вьетнамки с перемычкой между двумя пальцами еще называют босоножками "танга". Вьетнамки могут быть на плоском ходу, на массивной платформе или небольшом изящном каблуке. Некоторые модницы выбирают в этом сезоне обувь с "дутыми" перепонками. Сочетать вьетнамки можно с любой одеждой – от льняных платьев, брючных костюмов до джинсовых шорт с топами.



Модная летняя обувь 2023 / Фото с Vogue

Платформа или танкетка

Обувь на платформе уже несколько сезонов возглавляет списки модных тенденций. Босоножки на танкетке снова возвращаются на модные радары. Обувь на платформе точно добавит вам несколько сантиметров роста и отлично подойдет к легким платьям и другим нарядам на лето.



Модная летняя обувь 2023 / Фото с Vogue

В греческом стиле

В этом сезоне очень популярны сандалии и босоножки в греческом стиле. Бренды предлагают выбирать сандалии-гладиаторы на плоском ходу, изысканные античные босоножки на каблуке с длинными завязками вокруг икр и лодыжек.



Модная летняя обувь 2023 / Фото с Vogue

Слайдеры

В народе эту обувь называют еще шлепанцы. Оно достаточно удобно и комфортно. Слайдеры отлично подойдут для прогулок по городу и пляжу.



Модная летняя обувь 2023 / Фото с Vogue

Яркие босоножки

Босоножки сочных оттенков лучше подходят под летние образы в жаркую пору. Добавляйте яркие цвета в свой гардероб благодаря обуви. Яркие босоножки станут главным акцентом в ваших образах и подчеркнут летний загар.



Модная летняя обувь 2023 / Фото с Vogue