Найяскравіше взуття з серіалу "Емілі в Парижі": добірка, яка вразить кожну модницю

Серіал "Емілі в Парижі" вже потішив шанувальників прем’єрою третього сезону, який вражає кількістю яскравого вбрання та взуття. На які найважливіші образи акторки треба звернути увагу – читайте далі.

Серіал від Netflix "Емілі в Парижі" оповитий еталоном стилю. Стилісти серіалу ретельно підбирають образи головних героїв, які можна розглядати безперестанку.

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Головна героїня серіалу, яку грає Лілі Коллінз, обожнює яскраві кольори та залюбки вдається до змішувань кольорів. Деякі її образи здаються занадто сміливими, та модні критики визнають, що її гардероб є досить далекоглядним, оскільки стосується багатьох модних тенденцій.

Яскраве взуття Емілі в третьому сезоні – це анонс того, що буде популярним у 2023 році. В добірку трендового взуття входять високі чоботи всіх кольорів, туфлі Мері Джейн та босоніжки з блискітками.

Слабке місце американки в столиці Франції – високі та яскраві чоботи. Одним із трендів нового сезону стане взуття з металізованої шкіри. Таких чобіт у гардеробі Емілі є дві пари – в бірюзовому та салатовому кольорі.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

Гардеробний директор серіалу Мерілін Фітуссі одягнула Емілі у високі чоботи із фіолетової замші від Gianvito Rossi.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

Найбільше французькі шанувальники серіалу схвалили сукню деградованих металевих тонів від Paco Rabanne. До них Емілі одягнула актуальні оверсайз-чоботи, які є актуальними цієї зими.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

Емілі Купер також приміряла на прогулянку вечірнім Парижем взуття від польської дизайнерки Магди Бутрим. Вона одягнула червоні гостроносі чоботи в квітковий принт.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

У 2023 році в тренді буде взуття із запаморочливо великою танкеткою. Босоніжки з масивними підборами та платформою є одним з улюблених елементів гардеробу головної героїні.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

У серіалі є чимало образів із взуттям у стилі Мері Джейн, які підходять для походу в офіс. Якщо ви хочете собі придбати трендову модель, зверніть увагу на модель з гранатово-червоної лакованої шкіри з подвійним ремінцем від Christian Louboutin.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

Ще одним цікавим аутфітом головної героїні є аутфіт в жовтих тонах. Емілі одягнула жовті туфлі в картатий принт з брошкою у формі серця, які поєднала з гетрами з соняшниками.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

Одна зі сцен серіалу також передбачає тенденцію, яка з’явиться навесні та влітку 2023 року – це босоніжки з квітковим декором в бузковому кольорі.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

Любителька яскравого взуття не забуває про позачасову класику, тож приміряє до сукні класичні чорні босоніжки з ремінцями.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue

Як пишуть модні фахівці, взуття на плоскій підошві трапляється в гардеробі Емілі тільки в тому випадку, якщо це абсолютний тренд. А влітку 2023 року ми знову будемо носити мюлі, особливо якщо вони схожі на цю модель від Tod's.



Найяскравіше взуття Емілі Купер / Фото з Vogue