Найпопулярніша сумка на весняно-літній сезон 2024: як вона виглядає

Потрохи ви вже можете формувати свій весняно-літній гардероб. Можете розпочинати не лише з одягу та взуття, але й сумок. Дизайнери вже пророкують тренд на аксесуари з цікавою деталлю.

Попри моду на мінімалізм та естетику "тихої розкоші" бренди вирішили додати до сумок ювелірного мистецтва та зробити ланцюжки головною родзинкою. Дизайнери почали прикрашати аксесуари срібними та золотими ручками-ланцюжками, які нагадують намисто.

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Fashion-експерти кажуть, що сумка з ланцюгом – це найпривабливіша модель на весняно-літній сезон, тому її обов’язково варто додати до свого гардероба. Бренди представили аксесуари з металевою фурнітурою та ручками-ланцюгами на маленьких та масивних сумках.

Робіть ставки на сумки з тисненням під крокодилячу шкіру та золотим ланцюжком. Виглядає такий аксесуар стильно та дорого. Також звертайте увагу на сумки у формі циліндра, оскільки аксесуари у вигляді відра будуть досить актуальними в майбутньому сезоні.

Елегантності додасть вашому образу чорна класична сумка із золотими ланцюжками, яка гарно пасуватиме до чорних суконь чи костюмів. Додайте до образу масивні золотисті сережки та отримаєте вінтажний look. Якщо ж хочете додати кольору своєму образу, тоді обирайте яскраву сумку з ланцюжком.



Модні сумки на весняно-літній сезон / Фото Vogue



Модні сумки на весняно-літній сезон / Фото Vogue



Модні сумки на весняно-літній сезон / Фото Vogue



Модні сумки на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Зверніть увагу, що навесні в моді будуть також сумки-шопери габаритних розмірів. Обирайте для себе модель в класичному кольорі чи робіть ставку на матеріал, щоб доповнити образ замшевим чи плетеним аксесуаром. Більше про трендові сумки на весняний сезон – читайте у нашому матеріалі.