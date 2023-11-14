Головні тренди зими: що буде модним в новому сезоні

Наближення нового сезону завжди означає, що прийшов час оглядати тренди, які він нам приніс і оновити свій гардероб. Зимовий період вже готовий прийняти цю естафету.

Модні тренди цієї зими легко можна впровадити у свій щоденний чи навіть робочий гардероб, а також використовувати для урочистих подій, завжди створюючи вишукані образи. Отож надихайтесь та створюйте собі настрій на стильну зиму вже зараз!

До теми 5 наймодніших головних уборів на зиму 2023-2024

Головні тренди зими

Денім – візитівка 2023 року

Взимку його також пропонують використовувати для створення стильних образів.Бренди продовжують підтримувати total denim look, який часто складається всього з двох елементів, наприклад, куртки й джинсів або сорочки та спідниці. Тут маєте пораду: обираючи денімові вироби, звертайте увагу на шви, виконані в стилі нульових.



Total denim look / NET-A-PORTER

Усі відтінки бежевого

Тренди 2023 року продовжують вражати, і серед них зустрічаємо багато улюблених нами базових елементів. У зимовий період сміливо обирайте бежеві елементи, які стали улюбленцями дизайнерів. За їхніми словами, найстильнішим образом сезону стане бежевий багатошаровий total look.



Бежевий багатошаровий total look / Cosmopolitan France

Картатий принт

Один з найбільш популярних принтів, дизайнери вважають що гранж – це завжди в моді. Тож без вагань використовували картатий принт у своїх образах.



Картатий принт / Saint Laurent

Офісний стиль

Звичайно, офісний стиль – це тепер не лише про вбрання на роботу. Цей стиль став головною зіркою серед всіх напрямків. Брючні костюми, жакети, сорочки, краватки – всі ознаки та вираження цього стилю були представлені в повному обсязі. Бренди презентували нові способи стилізації типових елементів ділового гардероба, які можуть випробувати навіть ті, хто зобов'язаний дотримуватися строгого дрес-коду.



Офісний стиль / Vogue Magazine

Чорна сукня

Класика усіх часів – чорна сукня, яка має бути у гардеробі кожної дівчини, особливо цієї зими. У модному сезоні зима 2023 / 2024 акцентується на тому, що чорна сукня є вибором для будь-якої події, чи то повсякденна або урочиста.



Чорна сукня / Vogue Magazine

Серед трендів зими, на які також варто звернути увагу: